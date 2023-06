TV-Rechtestreit, Sender, Zeiten Alles was Sie zur Übertragung der Frauen-WM wissen müssen

Die deutschen Sender sowie die Sender der anderen großen europäischen Länder sollen laut Kicker-Angaben rund fünf Millionen Euro geboten haben, dabei wägten sie ebenfalls Kosten und Nutzen ab. Die WM in Australien und Neuseeland bedeutet wegen der Zeitverschiebung auch Anstoßzeiten in frühen Morgenstunden oder sogar mitten in der Nacht. ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky hatte von einem „marktgerechten Angebot, das die anstehende Frauen-WM wie gewohnt bei ARD und ZDF prominent ins Bild setzen würde" gesprochen. WDR-Intendant und ARD-Sportrechte-Federführer Tom Buhrow beschwerte sich noch während des Rechte-Pokers über Gianni Infantinos Verhalten. „Leider kann man im Augenblick gar nicht richtig von Verhandlungen im eigentlichen Sinne sprechen", so Buhrow am 12. Mai in der ARD. „Herr Infantino trompetet in der Öffentlichkeit herum und versucht, moralischen Druck auf uns auszuüben. So nicht. Man kann sich an einen Tisch setzen und die Sache besprechen, nicht in der Öffentlichkeit."