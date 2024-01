Unheimliches Timing Warum die ARD kurz nach seinem Tod eine Beckenbauer-Doku zeigen konnte

Schon seit dem 2. Januar ist die Dokumentation über das Leben von Franz Beckenbauer in der Mediathek der ARD zu sehen. Wer bereits in der vergangenen Woche hereinschaute, der sah Beckenbauers Bruder Walter am Ende mit Tränen in den Augen sagen: „Wenn ich sagen würde, es geht ihm gut, dann würde ich lügen. Und ich lüge ungern. Es geht ihm nicht gut, ja klar. Es ist ein ständiges auf und ab. Es ist jammerschade im Grunde genommen.“