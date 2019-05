Sorgen um Franz Beckenbauer : „Ich bin nicht mehr der Alte“

München Franz Beckenbauer hat zwei Operationen am Herzen hinter sich. Der „Kaiser“ hat nun über seinen Gesundheitszustand gesprochen. Fußballspiele zu schauen falle ihm schwerer als früher.

Beckenbauer, der sich erst seit einigen Monaten wieder regelmäßig in der Öffentlichkeit zeigt, kann heute nach eigenen Angaben ein Fußballspiel nicht mehr so intensiv verfolgen wie in jüngeren Jahren. „Früher konnte ich dir hinterher jeden einzelnen Spielzug beschreiben. Heute rauscht das Spiel einfach so an mir vorbei.“ Beckenbauer bekennt freimütig: „Ich bin nicht mehr der Alte.“