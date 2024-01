Zum Tod von Franz Beckenbauer Der Kaiser ist tot

Der Schlüssel zu dieser Position liegt in der fußballerischen Vergangenheit. Der Fußballer Beckenbauer stand für etwas, das es in Deutschland noch nicht gegeben hatte. Während rings um ihn die Grätscher und Kämpfer tiefe Furchen in die Rasenplätze der Republik gruben und danach aussahen, als hätten sie sich im Matsch gesuhlt, spazierte Beckenbauer mit gerade durchgedrücktem Rücken über den Platz, hielt den Ball auch in den Furchen sicher am Fuß und schickte ihn mit lässigen Außenristpässen über 50 Meter in den Lauf seiner Mitspieler. Natürlich warf er sich nie in den Matsch, wo das Fußvolk strampelte. Und als ihn ein österreichischer Fotograf bei einem Besuch der Bayern in Wien neben der Büste von Kaiser Franz Joseph I. ablichtete, da war es die Geburt des deutschen Fußball-Kaisers.