Frank Wormuth ist der neue Trainer von Heracles Almelo

Neuer Job für Frank Wormuth in den Niederlanden : „Ich bin halt der Trainer von Almelo“

Frank Wormuth im Spielertunnel des Polman Stadions in Almelo. Foto: Lars Smook

Almelo Frank Wormuth leitete bis vor Kurzem die DFB-Fußballlehrerausbildung und trainierte die U20-Nationalmannschaft. Seit Juli ist er in den Niederlanden bei Heracles Almelo unter Vertrag. Warum?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Philipp Jacobs Von Philipp Jacobs Autorendetails aufklappen Philipp Jacobs (jaco) ist Redakteur im Ressort Politik. zum Autorenprofil

Frank Wormuth ist kein Pfannkuchen. Das ist offensichtlich. Trotzdem bestand Mark-Jan Fledderus, der Sportdirektor des niederländischen Erstligisten Heracles Almelo, darauf, dies bei der Präsentation des neuen Vereinstrainers zu betonen. Nun muss man wissen, dass das niederländische Wort „pannenkoek“ auch „Faulenzer“ oder „Nichtskönner“ bedeuten kann. So einen wollten sie bei Heracles nicht. Es soll sich hier etwas verändern, 30 Kilometer nordwestlich von Enschede. Zuletzt landete der Verein meist im Mittelfeld der Liga, keine großen Angriffe auf die Spitze, selten die Gefahr auf den Abstieg. In der zurückliegenden Saison gab es 64 Gegentore, nur zwei Vereine waren diesbezüglich schlechter. In Almelo hoffen sie deshalb auf Frank Wormuth, auf den Deutschen.

Wormuth kennt den Fußball. Selbstverständlich tut er das als Trainer. Doch er kennt ihn womöglich noch etwas besser, als so manch anderer. Und trotzdem werden viele deutsche Fußballfans seinen Namen noch nie gehört haben. Denn zuletzt konnten sie Wormuth weder regelmäßig auf der Trainerbank eines Bundesligisten sehen noch als Experten im Fernsehen.

In den vergangenen zehn Jahren leitete Frank Wormuth die Fußballlehrerausbildung an der Hennes-Weisweiler-Akademie des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Von 2010 bis 2016 trainierte er zudem die deutsche U20-Nationalmannschaft. Seine ersten professionellen Erfahrungen als Trainer sammelte er als Co bei Fenerbahçe Istanbul. Warum geht so jemand ausgerechnet zu Heracles Almelo?

Ein heißer Julitag. Gerade hat das zweite Hochzeitspaar die Lobby des Polman Stadions, der Heimstätte von Heracles, verlassen. Draußen werden noch die letzten Fotos geschossen, als Frank Wormuth auftaucht. Dunkelblaue Trainingskleidung. Er führt seinen Gast auf das Spielfeld – Kunstrasen, wie bei einigen niederländischen Klubs mittlerweile üblich. Aus den Lautsprechern des Stadions dröhnt Technomusik. Tonprobe. Am Wochenende veranstaltet der Verein einen offenen Tag.

Info Frank Wormuth als Spieler Offenburger FV (1978–1982) SC Freiburg (1982–1983) Hertha BSC (1983–1986) Freiburger FC (1986–1991) FC Denzlingen (1991–1993) FV Nimburg (1993–1995) FC Teningen (1995–1998)

Vor zwei Jahren, erzählt Wormuth, habe er die U20 abgeben müssen. „Hansi Flick (damals DFB-Sportdirektor) meinte, ich hätte noch einen zusätzlichen Titel nötig (lacht). Ich wurde nach oben geschoben und war dann nicht nur zuständig für die Hennes-Weisweiler-Akademie, sondern für die gesamte Trainerausbildung.“ Im März dieses Jahres lief sein Vertrag aus. „Im Januar hatte noch niemand mit mir gesprochen. Ich hatte dann das Gefühl, ich werde nur noch auf die Akademie zurückgezogen. Die Hoffnung, die U20-Nationalmannschaft wiederzubekommen, ging gegen null. Diese hat mir besonders gefehlt. Das habe ich dem DFB gegenüber auch so kommuniziert“, sagt Wormuth.

Weil die Gespräche ausblieben, rief er in die Welt des Fußballs hinein und bekam ein Echo. Einige englische und australische Klubs waren an ihm interessiert. Doch dann kam der Anruf aus Almelo. „Nach meinem ersten Besuch wusste ich, das ist es. Klein, familiär, bescheiden. Der Verein kann nur das ausgeben, was er hat.“ Freunde rieten ihm damals von dem Schritt ab. „Sie sagten: ,Spinnst du, beim DFB kannst du in Ruhe arbeiten.’ Ich habe ihnen dann gesagt, dass ich ja gar nicht in Ruhe arbeiten will.“

Als nur noch die Unterschrift unter dem Vertrag fehlte, meldete sich der DFB. Sie boten Wormuth an, die Frauen-Fußballnationalmannschaft zu übernehmen. Doch es war zu spät. „Wenn ich zu dieser Zeit Almelo abgesagt hätte, wäre ich unglaubwürdig geworden. Mein Wort war mir wichtiger als Prestige und Geld.“ Er habe nicht an die Sicherheit, „sondern an die Aufgabe gedacht“.

Mit 57 Jahren noch einmal als Trainer zu starten, ist nicht leicht. Fans und Verantwortliche lechzen nach Tempofußball, nach schnellen Erfolgen. In Ruhe arbeiten können nur die wenigsten Trainer. Und obwohl Wormuth beteuert, das auch nicht zu wollen, nimmt er die Besonnenheit seines neuen Vereins dankend an. „Ich kann hier durch die Stadt laufen, und mich erkennt niemand. Die Leute grüßen freundlich, weil das ihre Art ist. Aber ich bin hier nicht wichtig. Ich bin halt der Trainer von Almelo. Das ist sehr angenehm. Und wenn man schon aus dieser Komfortzone DFB heraus- und in dieses Haifischbecken Fußballtrainer wieder hineinwill, dann vielleicht besser erst einmal auf die sanfte Art“, sagt Wormuth und lacht. „Aber wenn ich zehnmal hintereinander verliere, bin ich natürlich auch weg.“

Info Frank Wormuth als Trainer FV Nimburg (1993–1995) FC Teningen (1995–1998) Fenerbahçe Istanbul (Co-Trainer, 1998–1999) SC Pfullendorf (1999–2001) FV Ravensburg (2001–2002) SSV Reutlingen 05 (2002–2003) 1. FC Union Berlin (2004) VfR Aalen (2005–2006) DFB-Akademie (2008–2018) Deutsche U20 (2010–2016) Heracles Almelo (seit Juli 2018)

Wormuth wurde in Berlin geboren und wuchs in Mittelbaden auf. Sein Akzent ist deutlich. Unweigerlich denkt man an einen anderen erfahrenen Fußballtrainer, dessen badischer Tonfall zu seinem Markenzeichen geworden ist: Joachim Löw. Wormuth und Löw kennen sich seit ihrer Jugend. 1982 wechselte Wormuth als Spieler ins Profilager des SC Freiburg, der damals in der Zweiten Bundesliga spielte. In seiner Debütsaison lief er gemeinsam mit Joachim Löw für den SC auf. 1998 saßen beide bei Fenerbahçe Istanbul auf der Trainerbank.

Wie ist diese Zeit in Erinnerung geblieben? „Es war schwierig für mich“, sagt Wormuth und grinst. „Es sind zwei Alphatiere aufeinandergetroffen. Wir haben uns zwar immer gut ergänzt, aber nach einem Jahr haben wir gesagt, unsere Freundschaft soll lange halten, wir sind dann unsere eigenen Wege gegangen.“ Bei der Frage nach Gemeinsamkeiten winkt Wormuth ab: „Ich bin überhaupt nicht wie Jogi. Während er der sanfte Diplomat ist, gehe ich eher wie der Elefant im Porzellanladen rein. Das war anfangs auch beim DFB so.“ Löw gab damals den entscheidenden Impuls, als er Wormuth für die Hennes-Weisweiler-Akademie vorschlug. „Jogi hat mir die Tür aufgemacht, aber hindurchgehen musste ich schon selbst“, sagt Wormuth.

Er blieb zehn Jahre lang. Etliche Fußballtalente gingen bei ihm in die Trainerlehre. Zu seinen Schülern zählten beispielsweise Julian Nagelsmann (TSG 1899 Hoffenheim), Domenico Tedesco (FC Schalke 04) und André Breitenreiter (Hannover 96). Auch Mehmet Scholl und Steffan Effenberg absolvierten die Ausbildung. „Die Art der beiden, ein Spiel zu lesen, war schon vom Feinsten – vor allem Stefan Effenbergs Talent war überragend“, sagt Wormuth, fügt aber rasch hinzu: „Es ist allerdings etwas anderes, wenn du dann auf dem Platz bist und deiner Mannschaft die Spielweise einer Viererkette beibringen sollst.“

Wormuth beschreibt sich selbst als detailversessen. Im Training unterbricht er viele Übungen. Stopp, wieder zurück. Stopp, wieder zurück. „Ich bin kein Pep Guardiola, aber ich bin penetrant. Unter Druck müssen Automatismen laufen“, sagt er. Kürzlich hat Heracles das erste Testspiel gegen den SV Meppen mit 2:0 verloren. „Beide Tore haben wir bekommen, weil die Spieler die Abwehrprinzipien nicht so gespielt haben, wie wir es geübt haben. Es gibt für einen Trainer nichts Schöneres. So weiß ich, wo ich ansetzen muss.“

Im ersten Saisonspiel geht es am 11. August zum Rekordmeister Ajax Amsterdam. Vielleicht gelingt die Überraschung, vielleicht schlägt der Knirps den Riesen. Dann würden sie Frank Wormuth sicher auch auf der Straße erkennen.