„Nummer für mich durch“ : TV-Kommentator Buschmann will wegen zu viel Hass Facebook-Account löschen

TV-Kommentator Buschmann will wegen zu viel Hass Facebook-Account löschen

Düsseldorf Frank Buschmann zählt zu den bekanntesten, aber auch umstrittensten TV-Kommentatoren. Mit seiner Art spaltet er das Fan-Lager. In den Sozialen Medien schlägt dem 56-Jährigen oft Kritik und Hass entgegen. Damit soll nun Schluss sein.

Frank Buschmann zählt zu den bekanntesten Moderatoren und Kommentatoren Deutschlands. Der 56-Jährige polarisiert. Das weiß er. Viele Fans schätzen seine emotionale, ehrliche und meinungsstarke Art. Andere schalten genervt den Ton aus. Vor allem in den Sozialen Medien muss sich Buschmann oft Kritik gefallen lassen. Kritik, die er oftmals nicht unkommentiert lässt, wenn sie denn vernünftig formuliert ist. „Wenn mir einer schreibt, dass ich ein Arschloch und Selbstdarsteller bin, dann antworte ich überraschenderweise nicht. Wenn jemand aber fundierte Fragen stellt, dem antworte ich meistens auch und erkläre ihm, wieso ich diese Formulierung und diese Überleitung gewählt habe“, Kostenpflichtiger Inhalt erklärte Buschmann vor einiger Zeit in einem Interview mit unserer Redaktion. Damit ist nun aber offenbar Schluss - zumindest auf Facebook. Der Moderator will seine Aktivitäten auf der sozialen Plattform einstellen, wie er ankündigt.