Beim 0:0 in Sandhausen : Wie Fortuna die Statistik auf den Kopf stellte

Analyse Sandhausen „Wir sind Fortuna Düsseldorf, wir können alles“ – so lautet ein Motto der rot-weißen Anhänger. Beim 0:0 in Sandhausen bewies die Mannschaft von Trainer Uwe Rösler, dass sie es auch auf kuriose Weise zu interpretieren versteht.

Es ist eine Frage für die Fußball-Philosophen. Was ist eigentlich frustrierender: richtig schlecht zu spielen und nicht zu gewinnen – oder mit viel Druck auf das gegnerische Tor zu rennen und trotzdem nicht zu gewinnen? Spätestens seit Samstagmittag kennen sich die Profis von Fortuna Düsseldorf mit beiden Varianten bestens aus. Hatten sie beispielsweise beim 1:3 in Würzburg oder beim 2:3 in Heidenheim jeweils eine Spielhälfte völlig verbaselt, so verzweifelten sie nun beim 0:0 in Sandhausen nach durchweg dominantem Spiel lediglich an dem Versuch, das Runde auch ins Eckige zu bekommen.