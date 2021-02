Das sieglose Schwarze : Warum Fortuna die Camouflage-Trikots nicht einmottet

Voller Frust in Camouflage: Matthias Zimmermann. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Düsseldorf Wenn der Zweitligist in seinen Camouflage-Trikots aufläuft, packt abergläubische Fans schon das Grauen: In diesen schwarzen Shirts hat Fortuna noch nie gewonnen. Doch mal eben in die Tonne hauen? Das ist gar nicht so einfach.

Fußball und Aberglaube – das hat immer schon bestens zusammengepasst. Von Weltklassespielern wie Hobbykickern hört man seit Generationen gleichermaßen, dass morgens das richtige Bein zuerst aus dem Bett geschwungen, in der Kabine dann der richtige Schuh zuerst angezogen und dann bitteschön auch in der richtigen Reihenfolge auf den Platz gelaufen werden muss. Das ist einfach so; und wenn dann am Ende doch das falsche Ergebnis auf der Anzeigetafel steht, dann hatte man wahrscheinlich bei der Seitenwahl die falsche Spielfeldhälfte ausgesucht.

In dieser Saison bietet Fortuna ihren Fans mal wieder reichlich Gelegenheit, über Aberglauben zu diskutieren. Denn ganz unabhängig davon, was in der Trainerkabine entschieden und dann auf dem Platz gespielt wird: Mitschuldig am Misserfolg ist ein ganz bestimmter Trikotsatz für viele mindestens. Denn wenn die Düsseldorfer zu einem Pflichtspiel ihre schwarzen Leibchen mit dem Camouflage-Besatz auf den Schultern angezogen haben, ist ihnen noch kein einziger Sieg gelungen.

Dabei hatte der sogenannte Ausweichdress bei seiner Vorstellung im Sommer eine Menge Rückenwind. Mancher Ästhet störte sich zwar ein wenig an dem überflüssigen grauen Querstreifen auf der Brust, aber ansonsten kam das Leibchen sehr gut an. Das Trikot sei „etwas ganz Besonderes“, sagte Marketingvorstand Christian Koke Anfang August, und der Verein veröffentlichte gemeinsam mit Ausrüster Uhlsport: „Das nahezu komplett in Schwarz gehaltene Shirt hebt die Verbundenheit zwischen der Stadt und dem Verein hervor und steht unter dem Motto ,Aus Düsseldorf für Düsseldorf’. Inspiriert von den 50 Stadtteilen der Landeshauptstadt ist auf den Ärmeln sowie im Schulterbereich ein Muster eingebracht, welches die Formen der Stadtteile aufnimmt und sie in verschiedenen Grautönen wiedergibt.“

Da ahnte noch niemand, dass die Zukunft des Trikots tatsächlich dunkle Grautöne annehmen sollte.

1:2 beim Hamburger SV

1:2 bei Holstein Kiel

2:3 im Pokal bei Rot-Weiss Essen

1:2 bei den Würzburger Kickers

1:1 bei Jahn Regensburg

Am Samstag gab es in dem Trikot somit zwar den ersten Punkt, der sich aber wie eine Niederlage angefühlt hat. Unterm Strich eine Bilanz, die dem schwarzen Grundton des Leibchens mehr als gerecht wird.

Ungeliebte Trikots sind nicht neu in der Fortuna-Geschichte. Meist ist es jedoch das Design, das viele Anhänger in Wallung bringt: das Textmarker-Gelb der Saison 2015/16 wollte manch einer ganz schnell in den Keller verbannen, andere Fans stießen sich am dunkelblauen Ausweichdress der Spielzeit 2005/06, und die flaschengrünen Leibchen mit der sonnenbrillenpflichtigen pinkfarbenen Neon-Beschriftung (ebenfalls 15/16) waren auch nur etwas für spezielle Interessen.

Kenner der Fortuna-Historie werden sich indes an mindestens zwei Fälle erinnern, in denen zusätzlich zum Design auch die erzielten Ergebnisse zum schnellen Einmotten führten. Da waren zum einen die goldglänzenden und blau abgesetzten Hemden, mit denen Fortuna 1981 gegen Benfica Lissabon aus dem Europapokal ausschied, zum anderen die weinrot-blau gestreiften Trikots, mit denen der Klub 2010/11 eine FC-Barcelona-Anmutung erzielen wollte, die die Fortuna-Fans aber eher mit dem ungeliebten Nachbarn Wuppertaler SV in Verbindung brachten. Nach einer 2:5-Pleite beim FC Augsburg machte Abwehrchef Jens Langeneke daher aus doppeltem Grund kurzen Prozess mit dem Textil: „Diese Fetzen ziehen wir nie wieder an!“ Er hielt Wort.

Jetzt also „nie wieder Camouflage“? Nun, ganz so einfach ist das nicht. Fortunas Heimdress ist rot, der Auswärtsanzug weiß; wenn also bei einem Team gespielt wird, das rot-weiß gemusterte Kleidung trägt (wie etwa Regensburg), muss die Rösler-Elf das sieglose Schwarze anziehen. Denn, wie Fortunas Leiter Sportkommunikation, Tino Polster, auf Nachfrage verrät: „Den blauen Trikotsatz aus der Vorsaison haben wir nicht mehr.“ Und einen vierten, andersfarbigen hat der Verein bei der Deutschen Fußball-Liga ohnehin nicht angemeldet – was aber für eine Nutzung erforderlich wäre.