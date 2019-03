Mittelfeldspieler Kevin Stöger

„Der Ausgleich für Wolfsburg war sicherlich unglücklich, aber das müssen wir am Ende akzeptieren. Nach der Halbzeit sind wir motiviert aus der Kabine gekommen, weil wir wussten, dass noch etwas zu holen war. Dann kassieren wir in fünf Minuten drei Gegentore, was überhaupt nicht passieren darf – das ging einfach zu schnell. Dennoch ist die Niederlage viel zu deutlich ausgefallen.“