Matthias Zimmermann Der ehemalige Stuttgarter hatte einiges an Arbeit auf seiner Abwehrseite, die Wolfsburger griffen viel über ihn an. Fand aber doch noch Zeit, sich am Spiel nach vorne zu beteiligen. Seine Flanken kamen dann allerdings recht ungenau. War bei mindestens zwei Gegentoren nicht ganz im Bilde. Note: 4-