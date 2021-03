In der Länderspielpause : Fortunas Sportvorstand macht Urlaub auf Mallorca

Düsseldorf Seit Mallorca nicht mehr als Corona-Risikogebiet gilt, nutzen viele Deutsche die Freiheit für eine Reise auf die Insel. Unter ihnen auch Fortunas Sportvorstand Uwe Klein. Der 51-Jährige ist durchgehend in einer Testung und muss nach seiner Rückkehr nicht in Quarantäne.

Direkt vor seinem Abflug hat er einen sogenannten PCR-Test gemacht, in der Mitte seines Urlaubs wird der wiederholt, es folgen zwei Testungen nach seiner Rückkehr am Karfreitag in Deutschland. Sollten die alle negativ ausfallen, müsse er keine weiteren Vorsichtsmaßnahmen treffen, so Klein im Gespräch mit unserer Redaktion. „Um kein Risiko einzugehen, lasse ich mich hier ebenfalls im Rhythmus der Mannschaft testen. Das habe ich mit Ulf Blecker (Mannschaftsarzt des Klubs, Anm. der Red.) so besprochen. Gleichzeitig halte ich natürlich alle auch in Deutschland gebotenen Hygieneregeln ein.“ Sein Plan: Im Liga-Spiel gegen Darmstadt will er wie immer auf der Bank sitzen.