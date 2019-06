Umfrage : Für welchen Preis soll Fortuna Benito Raman abgeben?

Düsseldorf Benito Raman hat entschieden, dass er in der kommenden Saison nicht mehr das Fortuna-Trikot tragen möchte. Der Klub hat das registriert, möchte ihn aber nicht abgeben. Doch ab welchem Preis soll Lutz Pfannenstiel schwach werden?

Für Benito Raman ist die Sache einfach: „Ich habe immer alles für Fortuna gegeben und möchte jetzt den nächsten Schritt bei einem anderen Verein machen. Ich fände es fair vom Klub, wenn man mich jetzt ziehen lassen würde", sagte er der „Bild“. Doch so einfach ist das nicht. Fortunas Sportvorstand Lutz Pfannenstiel entgegnet: „Benito Raman hat bei uns einen laufenden Vertrag bis 2022 und spielt in unserer sportlichen Zukunft eine entscheidende Rolle. Wir haben nicht vor, ihn abzugeben.“

Der „Express“ berichtete am späten Sonntagabend, dass Raman und Fortuna bereits mit dem FC Schalke 04 einig seien und der Flügelstürmer für eine Summe von sieben bis zehn Millionen Euro wechseln soll. „Es gibt keine Einigung mit Schalke oder einem anderen Verein“, sagte Pfannenstiel.

Interessant: Bei Schalke steht Bernard Tekpetey ein Spieler im Kader, an dem Fortuna Interesse zeigt. Der 21-Jährige könnte Raman ersetzen. Vielleicht könnte eine Lösung am Ende ein Tauschgeschäft plus Zusatzzahlung sein.