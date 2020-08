Umfrage zu Transferwünschen : Fortuna soll im zentralen Mittelfeld nachlegen

Düsseldorf In einer Umfrage wollten wir von unseren Lesern wissen, auf welcher Position Fortunas Sportvorstand Uwe Klein neben der Verteidigung noch handeln muss. Das Votum ist überrschend eindeutig.

Zwei externe Zugänge konnte Fortuna bisher vermelden: Im zentralen Mittelfeld haben die Düsseldorfer in Jakub „Kuba“ Piotrowski präsentieren können. Der 22 Jahre alte Pole soll als Achter – oder sogar als Zehner – die Verbindung zwischen Defensive und Offensive herstellen.

Am Dienstag folgte dann die Verkündung des zweiten Neuen: Florian Hartherz kommt ablösefrei von Arminia Bielefeld, mit der er gerade in die Bundesliga aufgestiegen war. Der 27-Jährige besetzt eine Position, die für Fortuna bislang ein Problemfall gewesen ist. In Niko Gießelmann, Markus Suttner und Diego Contento haben die Düsseldorfer nach dem Abstieg Ende Juni alle drei Linksverteidiger verloren.