Ergebnis einer Saisonziel-Umfrage : Fortuna soll direkten Wiederaufstieg anstreben

Düsseldorf Wir hatten die Leser gefragt, welche Saisonvorgabe Fortuna Düsseldorf ihrer Meinung nach ausgeben sollte. Die Mehrheit ist dafür, schon jetzt den direkten Wiederaufstieg als Ziel nach außen zu tragen.

Damit ist klar: Das Saisonziel wird erst im Oktober (Transferschluss ist am 5.10.) feststehen. Die Liga beginnt bereits am 18. September. Der Spielplan soll spätestens im August bekanntgegeben werden.

Doch was halten die Fans davon? Verfolgt man die Sozialen Medien ergibt sich ein gespaltenes Bild: Einige sehen Fortuna als natürlichen Aufstiegskandidaten, andere gehen mit der Aussage von Uwe Klein einher und wiederum andere sprechen gar davon, dass man zunächst einmal den Klassenerhalt sichern müsse: Der gerade so abgewendete Abstieg in die Dritte Liga des 1. FC Nürnberg, der eigentlich die Rückkehr in die Bundesliga angepeilt hatte, sei warnendes Beispiel genug.