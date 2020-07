Umfrage zur Torhütersituation : Braucht Fortuna eine neue Nummer eins?

Düsseldorf Zack Steffen ist zurück bei Manchester City, Michael Rensings Vertrag wurde nicht verlängert. Fortuna plant mit Florian Kastenmeier und Raphael Wolf im Tor. Ist das eine gute Entscheidung oder zu viel Risiko?

Fortuna hat noch keinen Zugang für die kommende Saison präsentieren können. Es gibt große Baustellen, vor allem in der Verteidigung. Auf der Torhüterposition ist laut den Verantwortlichen derzeit keine Verpflichtung geplant. Doch sind Florian Kastenmeier und Raphael Wolf ein gutes Duo für die Zweite Liga? Wir wollen die Meinung unserer Leser wissen.

Vor der abgelaufenen Bundesliga-Saison gab es einen Zweikampf um die Nummer eins bei Fortuna: Der etablierte Michael Rensing, mit dem die Düsseldorfer in der Saison 2018/2019 auf dem zehnten Platz eingelaufen sind, gegen Zack Steffen, das Millionen-Talent aus den USA, das Ex-Sportvorstand Lutz Pfannenstiel von Manchester City ausleihen konnte. Steffen gewann das Duell. Rensing verletzte sich hingegen am letzten Tag des Sommertrainingslagers bei einem Sturz vom Fahrrad schwer an der Schulter.