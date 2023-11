Zwei Traditionsvereine auf verschiedenen Wegen Um diese Sorgen beneidet der FC Schalke die Fortuna

Analyse | Düsseldorf · Zwei ganz unterschiedliche Welten sind am Samstag in Düsseldorf aufeinandergeprallt: hier die Fortuna, die trotz personeller Probleme eine gute Saison spielt – dort der FC Schalke 04, der tief im Abstiegskampf festhängt. Was das für die Zukunft bedeutet.

27.11.2023 , 10:32 Uhr

