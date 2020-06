Übungseinheit am Montag : Viel Tempo im Fortuna-Training

Düsseldorf Der Blick ist für Fortuna-Trainer Uwe Rösler im Abstiegskampf ausschließlich nach vorne gerichtet. Am Montag war er beim Training darum bemüht, dass die Konzentration hoch ist und seine Schützlinge im Trainingsspielchen mit Feuer zur Sache gehen.

Fortuna Düsseldorf hat am Montag das Training für das Leipzig-Spiel am Mittwoch aufgenommen. Zwei Tage nach der unglücklichen 0:1-Niederlage gegen Borussia Dortmund geht es Trainer Uwe Rösler darum, seine Mannschaft wieder aufzurichten. Das war in der Übungseinheit deutlich zu beobachten.

Der Trainer wird in Leipzig wegen der Englischen Woche seine Startformation ändern und will Spielern eine Chance geben, die zuletzt weniger gespielt haben. Er muss auch zwangsweise wechseln, denn Linksverteidiger Niko Gießelmann ist wegen seiner fünften Gelbe Karte gesperrt. Zudem fehlen Oliver Fink, Zack Steffen und Aymen Barkok. Dagegen ist Adam Bodzek nach abgesessener Gelbsperre wieder dabei.

Für Rösler ist das Auswärtsspiel in Leipzig eine Reise in seine Vergangenheit, denn der 51-Jährige wurde knapp 50 Kilometer von Leipzig entfernt in Altenburg geboren und spielte in den 80er Jahren für die Traditionsvereine Lok und Chemie.