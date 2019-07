Trainingslager in Maria Alm : Fortuna testet 17-jährigen Ofori

Trainingslager in Maria Alm

Maria Alm Der Kader von Fortuna Düsseldorf hat wieder Zuwachs bekommen. Ob der Spieler jedoch dauerhaft bei der Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel bleibt, ist noch ungewiss.

Fortuna Düsseldorf wird ab Donnerstag den 17-jährigen Kelvin Ofori testen. Der Offensivspieler kommt von der Talentakademie „Right to Dream“ in Ghana und ist seit Mittwochabend im Mannschaftshotel in Maria Alm. Er soll bis auf Weiteres mit den Profis trainieren.