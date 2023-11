Top-Spiel in der Zweiten Liga In diesem Schicksal sind Fortuna und Schalke vereint

Es war einmal. So jedenfalls hat es sich angehört, als Leon Goretzka neulich im Podcast „Copa TS“ von Tommi Schmitt darüber sinnierte, wie großartig das alles einmal auf Schalke gewesen sei. Damals. Vor fünf Jahren, 2018 ist er vom FC Schalke 04 zum FC Bayern München gewechselt. Damals. In seiner vorletzten Saison im Revier sind die Königsblauen Vize-Meister geworden und haben danach in der Champions League gespielt. Damals. Da standen im Kader Typen wie Thilo Kehrer, Benedikt Höwedes und Naldo mit Domenico Tedesco als Trainer.