Testspiel: Fortuna Düsseldorf - KFC Uerdingen 1:1

Düsseldorf Drittligist KFC Uerdingen hat Fortuna Düsseldorf in einem Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein Unentschieden abgetrotzt. Takashi Usami kam beim Bundesligisten nach auskurierter Verletzung über 90 Minuten zum Einsatz.

Usami hatte mit seinen Toren und Vorlagen entscheidenden Anteil an Fortunas Aufstieg. Bei den ersten beiden Auftritten in der Bundesliga musste der Japaner aber zuschauen - für den Kader hat es noch nicht gereicht. Der WM-Teilnehmer hatte die Vorbereitung verpasst und Fitnessrückstand. „Ich habe deshalb in den vergangenen Wochen viele Zusatzschichten gemacht, bin viel gelaufen“, sagt die Leihgabe vom FC Augsburg und betont in Richtung Spieltag drei und der Begegnung gegen Hoffenheim: „Ich bin bereit – auch schon für 90 Minuten.“ Am Freitag durfte der 26-Jährige über die gesamte Distanz im geheim vereinbarten Testspiel gegen den KFC Uerdingen am Flinger Broich ran. Beim 1:1 (0:0) gegen den Drittligisten wirkte Usami fit, ein Tor wollte ihm trotz zweier Großchancen aber nicht gelingen.