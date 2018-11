Testspielsieg in Baumberg : Fünf Fortuna-Tore bei Finks Comeback

Foto: HORSTMUELLER GmbH / Schröder 11 Bilder Sportfreunde Baumberg - Fortuna Düsseldorf: Bilder des Spiels

Düsseldorf Der Bundesliga-Aufsteiger gewinnt gegen den Oberligisten Sportfreunde Baumberg 5:1. Der Kapitän steht erstmals seit sieben Monaten in der Startelf.

Von Tobias Dinkelborg

Auf dem Papier war es ein Auswärtsspiel, doch so wirklich stimmte das nicht. Denn die Anreise zum Testkick gegen die Sportfreunde Baumberg führte den Tross des Bundesliga-Aufsteigers Fortuna nicht einmal aus der Landeshauptstadt heraus. Weil das „Wohnzimmer“ des Fußball-Oberligisten nur über ein Kunstrasenspielfeld verfügt und eine Austragung im Langenfelder Jahnstadion von der Stadt dort abgelehnt wurde, rollte der Ball am Donnerstagabend auf der Anlage des Garather SV. Strenggenommen blieben die Flingerner der Gast, ließen die Mitbringsel aber in der Tasche und setzten sich gegen den tapfer kämpfenden Oberligisten erwartungsgemäß mit 5:1 durch.

Der Staub, der im Zuge der – letztlich erfolgreichen – Planungen der Partie aufgewirbelt worden war, übertrug sich aber nicht auf das sportliche Geschehen. Der haushohe Favorit tat nur wenig mehr als nötig, kam seiner Pflicht aber trotzdem nach. Ein wenig in die Karten spielte der Truppe von Trainer Friedhelm Funkel sicherlich der frühe Führungstreffer durch Kapitän Oliver Fink, der nach seinem Kurzeinsatz beim 4:1-Sieg gegen Hertha BSC am vergangenen Samstag nun zum ersten Mal nach siebenmonatiger Verletzungspause wieder von Beginn auf dem Rasen stand. So konnte der Bundesligist das Tempo dosieren, ohne Gefahr zu laufen, durch eine Unachtsamkeit eventuell sogar in Rückstand zu geraten.

Die Baumberger waren zunächst einmal darauf bedacht, in der Defensive stabil zu stehen, und verlegten sich aufs Kontern. Entsprechend selten trugen sie eigene Angriffe vor und hatten überdies bei den vereinzelten Ausflügen in die Offensive das Glück nicht auf ihrer Seite. Sobald der Außenseiter nämlich vor dem von Jannick Theißen gehüteten Fortuna-Tor auftauchte, war stets ein Abwehrbein im Weg. Auch die Sportfreunde verteidigten ihren Strafraum leidenschaftlich, allerdings mit etwas weniger Erfolg. Nach einer flachen Hereingabe von Marvin Ducksch grätschte Rechtsverteidiger Gökhan Gül den Ball noch vor der Halbzeit zum 2:0 ins Netz.

Abschießen ließ sich der Oberligist nicht, doch der Klassenunterschied wurde mit zunehmender Spieldauer ein Stück offensichtlicher. Marvin Ducksch, der in der Bundesliga immer noch auf sein erstes Saisontor wartet, trug sich doppelt in die Torschützenliste ein – und auch der in der Halbzeit eingewechselte Takashi Usami steuerte einen Treffer bei.

Obwohl die Fortuna im Grunde alles unter ihrer Kontrolle hatte, kam sie doch nicht ohne Gegentor aus der Partie heraus. Nach einem kapitalen Fehlpass von Dario Bezerra Ehret, der normalerweise zum Stammpersonal der Regionalliga-Mannschaft zählt, schnappte sich Jannik Weber den Ball und erzielte den Ehrentreffer – der Schlusspunkt des Testspiels in Garath.

Statistik

SF Baumberg – Fortuna 1:5

Fortuna: Theißen – Gül (46. Froese), Bormuth, Bodzek, Galle (46. Bezerra Ehret) – Morales, Fink (61. Duman) – Barkok, Ducksch, Raman (46. Usami) – Nielsen.

Tore: 0:1 Fink (9.), 0:2 Gül (36.), 0:3 Ducksch (53.), 0:4 Usami (66.), 0:5 Ducksch (71.), 1:5 Weber (77.).

Schiedsrichter: Donath (Hilden).

Zuschauer: 800.

(td)