Marvin Ducksch Fügte sich im zweiten Spiel gut ein, lief viel und bot sich immer zum Passspiel an. Spielte seine Mitspieler genau an. Verwandelte auch einen Foulelfmeter in der 23. Minute. Flankte einige Male gefährlich in den Strafraum. Legte in der 32. Spielminute noch einen Treffer zum 3:1 nach.