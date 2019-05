Streit um Bier im Düsseldorfer Stadion : Arena-Manager erklärt, warum er ohne Fortuna über den Altbierlieferanten entschied

Fortuna ist Mieter in der Düsseldorfer Arena - und sauer über den neuen Bierlieferanten. Der Arena-Chef ist aber der Meinung, er habe alles richtig gemacht (Archivbild). Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Bier ist eine schöne Sache - aber ums Bier in der Arena gibt es Streit. Fortuna Düsseldorf ärgert sich, dass der Betreiber Schumacher statt Frankenheim zum Lieferanten machte. Arena-Chef Michael Brill konterte nun: Fortuna habe auf Anfragen einfach nicht reagiert.

Uwe-Jens Ruhnau Von Uwe-Jens Ruhnau

Welches Bier wird in der kommenden Saison in der Arena ausgeschenkt? Diese Frage beschäftigt jetzt auch den Aufsichtsrat von D.Live. Die Stadttochter betreibt die Arena, die zu 100 Prozent der Stadt gehört. Fortuna Düsseldorf hatte sich überrascht gezeigt, dass statt Frankenheim nun Schumacher Alt ausgeschenkt werden soll. Was bei den Stadionbesuchern für Freude sorgte, provozierte Missstimmung, denn Frankenheim ist für einen sechsstelligen Betrag auch Premiumsponsor des Bundesliga-Erstligisten. Ob die Brauerei das unter den neuen Vorzeichen bleibt, will Frankenheim-Geschäftsführer Ulrich Amedick in einigen Wochen mit der Fortuna besprechen.

Am Wochenende informierte Arena-Manager Michael Brill die Politiker über die Vorgänge aus seiner Sicht. Demnach habe er Anfang April Fortuna über die Neuverhandlung der Bierpartner informiert und fünf Wochen lang keine Antwort auf die Frage erhalten, wer präferierter Bierpartner der Fortuna wäre. Frankenheim sei in die Auswahl aufgenommen worden, habe allerdings ein Engagement daran geknüpft, dass auch Konzernmutter Warsteiner Lieferant bleibe. Hintergrund: Pils macht beim Bierkonsum in der Arena rund 80 Prozent aus. Während der Pils-Vertrag ausgeschrieben sei, wolle man beim Altbier aus strategischen und Image-Gründen eine Hausbrauerei. Dies wurde ohne Ausschreibung Schumacher Alt.