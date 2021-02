Düsseldorfer Stadion : Warum das Arenadach immer geöffnet ist

Düsseldorf Die Düsseldorfer Arena ist mittlerweile schon stolze 15 Jahre alt. In dieser Zeit kam es einer wahren Rarität gleich, wenn das Dach mal vollständig geschlossen war. Doch warum ist das so? Wir klären auf.

Es ist schon ein echtes Schmuckkästchen, diese Stockumer Arena. Das Stadion verfügt sogar über ein verschließbares Dach. Die offizielle Eröffnung ist nun ziemlich genau 15 Jahre her. Seitdem wurden schon einige Feste dort gefeiert. Gekrönt von den beiden Bundesliga-Aufstiegen Fortunas 2012 und 2018.

Ein Szenario kam aber höchst selten vor: Das Arenadach wurde während eines Pflichtspiels noch kaum geschlossen. Doch warum ist das so? Das liegt an den Bestimmungen der Deutschen Fußball-Liga. Über die eventuelle Schließung des Stadiondaches wird am Tag vor dem Spieltag, spätestens jedoch vier Stunden vor dem angesetzten Spielbeginn durch den Schiedsrichter entschieden.