Und weiter sagt Koke: „Wir sind uns sicher, dass sie die Emotionen und den Spirit der Fortuna transportieren. Auch bei den neuen Trikots zeigen wir wieder die Verbundenheit mit der Stadt Düsseldorf – etwa durch das geprägte Stadtwappen auf dem Heimtrikot oder den urbanen Look des Ausweichtrikots. Besonders wichtig ist uns, dass die Jerseys vollständig aus recyceltem Material bestehen – gerade in diesen Zeiten, in denen nachhaltiges Handeln wichtiger denn je ist.“