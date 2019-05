Dawid Kownacki Der Leihspieler aus Genua wurde für Dodi Lukebakio in die Stammelf genommen, bearbeitete die linke Außenbahn, hatte aber in der Anfangsphase noch eine hohe Fehlpassquote. In der 31. Spielminute setzte er einen Ball dann aber so genau zum unter die Latte, dass Torhüter Schwolow keine Abwehrmöglichkeit blieb. Note: 3