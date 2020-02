Nico Rosberg wurde im November 2016 erstmals Formel-1-Weltmeister. Fünf Tage später gab der Sohn des früheren Weltmeisters Keke Rosberg überraschend seinen Rückzug aus der Motorsport-Königsklasse bekannt.

„Wir haben auf viele Dinge verzichtet für das eine große Ziel, alles wurde ihm untergeordnet. Ich kann meiner Frau Vivian nicht genug dafür danken. Sie war unglaublich. Sie hat verstanden, dass dieses Jahr unsere große Chance war, endlich zuzuschlagen. Sie hat mir darum alles wegorganisiert, und hat mir zwischen den Rennen möglichst viel Raum zur Erholung gegeben. Sie hat z.B. all die Nächte mit unserer kleinen Tochter übernommen. Überall stand die Weltmeisterschaft an erster Stelle in meinem Leben“, sagte 23-malige Grand-Prix-Sieger damals.