Fortuna bei Rot-Weiss Essen : So würden wir im Pokal aufstellen

Meinung Düsseldorf Das letzte Spiel eines schwierigen Jahres steht für Fortuna an. Eine erneute Pokal-Blamage soll vermieden werden. Unsere Reporter haben ein paar Ideen, mit welcher Aufstellung das Achtelfinale erreicht werden soll.

Vier Siege in Folge dürften reichlich Selbstvertrauen gegeben haben. Allerdings ist Fortuna seit dem Pokal-Aus in Saarbrücken im Februar gewarnt: Unterschätze nie eine Viertligisten! Und so müssen die Düsseldorfer, die neben Emma Iyoha und Gökhan Gül auch auf Luka Krajnc verzichten müssen, die Partie bei Rot-Weiss Essen am Mittwoch (18.30 Uhr) mit dem nötigen Ernst angehen. Unsere Reporter haben sich Gedanken gemacht, wie Uwe Rösler dafür aufstellen sollte: