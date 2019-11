Sonder-Aktion : Tote-Hosen-Bahn fährt Fortuna-Fans zum Derby

Düsseldorf Die Rheinbahn hat sich etwas ganz besonderes einfallen lassen, um Fortuna Düsseldorf im Rhein-Derby gegen Köln zu unterstützen. Die Fans werden mit einer extra Derby-Bahn zum Spiel gefahren. Auf ihr prangt ein Text der Toten Hosen als Motto für das Spiel.

„Alles aus Liebe“ steht in großen Buchstaben auf der Bahn, die am Sonntag vor dem Derby gegen den 1. FC Köln zahlreiche Fortuna-Fans Richtung Arena bringen soll. Es ist der Titel eines Songs der Band „Die Toten Hosen“ (DTH). Das Gefährt der Rheinbahn ist schwarz grundiert, die Buchstaben auf den beiden Seiten sind rot umrandet. Dazwischen prangt bahnhoch in weißer Schrift ein Logo, dass das Logo der Toten Hosen und der Fortuna vereint. Es trägt ebenfalls den Titel des Hosen-Songs „Alles aus Liebe“ sowie die Aufschrift „F95 x DTH“.