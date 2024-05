Freude, Frust und Tränen Diese Entscheidungen brachte die Bundesliga-Relegation seit 2009

Die Relegation, so wie wir sie heute kennen, wurde 1981 eingeführt, als Mannschaften erstmals in einer bundesweiten Zweiten Liga gegeneinander spielten. Der 16. der Bundesliga spielte fortan gegen den Dritten der Zweiten Liga in einem Hin- und einem Rückspiel um den Aufstieg oder den Verbleib in der Bundesliga.