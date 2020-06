Nach Rechtevergabe : Fortuna-Boss Röttgermann fordert Umverteilung der TV-Gelder

Düsseldorf Nachdem nun klar ist, wie viel TV-Gelder die deutschen Profi-Klubs bis 2025 insgesamt bekommen, steht noch die Frage nach der Verteilung im Raum. Fortunas Vorstandsvorsitzender Thomas Röttgermann hat da klare Vorstellungen.

Der Vorstandsvorsitzende Thomas Röttgermann vom Fußball-Bundesligisten Fortuna Düsseldorf fordert nach dem Abschluss der neuen TV-Rechte eine Umverteilung der Fernsehgelder. Man müsse jetzt strategische Entscheidungen treffen und den Fehler im System ausräumen, sagte der Klubchef am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

Mit Hinweis auf die gesunkenen Einnahmen warnte Röttgermann vor weiteren finanziellen Problemen. „Bei 13 Clubs drohte in der Corona-Krise die Insolvenz, trotz ständig steigender TV-Gelder. Mindererlöse bereits in der kommenden Saison verschärfen noch die Situation.“ Das Argument, die deutschen Top-Klubs müssten mit Geld versorgt werden, damit sie international wettbewerbsfähig bleiben, gehe ins Leere und sei ein klassischer Trugschluss, so Röttgermann.