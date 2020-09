Pokal-Duell beim FC Ingolstadt : So können Sie das Fortuna-Spiel verfolgen

Fortuna wird heute ihre weißen Trikots tragen. Foto: Christof Wolff

Service Düsseldorf Zuschauer sind für Fortunas Pflichtspielauftakt nicht zugelassen. Wie Sie das Pokalspiel beim FC Ingolstadt (Samstag, 18.30 Uhr) trotzdem verfolgen können und was Sie sonst noch wissen müssen, haben wir hier zusammengefasst.

Trainer Uwe Rösler hat mit markigen Worten beschrieben, was er am Samstag von seinem Team erwartet: „Jetzt geht die Saison los“, betont er, „jetzt muss jeder brennen.“ Um 18.30 Uhr startet Fortuna mit ihrem ersten Pflichtspiel im Pokal beim FC Ingolstadt in die Spielzeit. Was Sie dazu wissen müssen:

Zuschauer Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) erlaubt generell Zuschauer in der ersten Pokalrunde – je nach regionalen Gegebenheiten. In Ingolstadt wird es am Samstag aber keine Zuschauer geben. Auf Anfrage unserer Redaktion verwies der FCI auf die aktuell gültige Gesetzeslage im Bundesland Bayern. Nach der Sechsten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung herrschen bis zum 18. September Veranstaltungs-, Versammlungs- und Ansammlungsverbote sowie strikte Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum.

TV-Übertragung Das Auswärtsspiel der Fortuna beim FCI wird ausschließlich beim Pay-TV-Sender Sky übertragen. Auf dem Sender „Sky Sport 5 HD“ beginnt die Übertragung um 18.15 Uhr und somit eine Viertelstunde vor Anstoß. Wer kein Sky-Abonnement zur Verfügung hat, kann die Partie unter anderem in der Bar95 am Flinger Broich mit anderen Fortuna-Fans zusammen schauen. Anmelden kann man sich unter info@bar95.de. Alternativ gibt es bei uns – wie zu jedem Fortuna-Spiel – einen Live-Ticker zu der Partie.

Direkt nach dem Abpfiff gibt es bei uns dann einen Spielbericht und die Einzelkritik der Fortuna-Akteure zu lesen. Aufgezeichnete Bewegtbilder gibt es dann am Abend im ZDF zu sehen. Das „Aktuelle Sportstudio“ beginnt am Samstag um 23 Uhr und plant eine umfangreiche Berichterstattung zur ersten Runde des DFB-Pokals.