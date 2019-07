Zugang Nummer sieben : Fortuna Düsseldorf verpflichtet Ampomah

Düsseldorf Transfer Nummer sieben bei der Fortuna ist fix: Nana Ampomah kommt aus Belgien nach Düsseldorf.

„Ich bin sehr froh, jetzt in Düsseldorf zu sein. Die Stadt, die Fans, die Atmosphäre, das Team ums Team herum - alles macht einen tollen Eindruck“, sagte Ampomah in dem von Fortuna veröffentlichten Vorstellungsvideo.

Ampomah stößt am Donnerstag zur Mannschaft, bereits am Dienstag hatte er zusammen mit Leihspieler Erik Thommy den Medizincheck in Düsseldorf. Sportvorstand Lutz Pfannenstiel sagte: „Ampomah ist ein schneller, beidfüßiger und trickreicher Spieler für die offensive Außenbahn. Wir haben ihn mehrfach beobachtet und sind davon überzeugt, dass er nach seiner starken letzten Saison in der belgischen Liga auch in der Bundesliga einen bleibenden Eindruck hinterlassen wird.“