Nach verpatzter Fortuna-Relegation Keine Hosen, keine Broilers – jetzt wird am Burgplatz wieder eingepackt

Der Tisch war gedeckt, jetzt wird er wieder abgeräumt. Am Montag war der Sattelschlepper der Firma Kostenpflichtiger Inhalt Atlive Eventtechnik aus Hilden auf den Burgplatz gefahren und hatte dort unter anderem palettenweise Lautsprecher abgeladen. Noch während die Verlängerung in der Arena lief, wurde am Burgplatz eine leistungsstarke Licht- und Tonanlage aufgebaut. Am Dienstag steht der Lkw nun wieder da: leer, um wieder beladen zu werden.