Nach Fortunas 3:2 : Smalltalk-Tipps für den Arbeitsplatz

Service Düsseldorf Bei der Arbeit wird über das Fortuna-Spiel gesprochen. Sie wissen nicht, was Sie sagen sollen? Wir machen Sie fit für die echten Fachgespräche. Den Wochenanfang können wir Ihnen leider nicht ersparen, dafür sollten Sie mit Ihrem Fußballwissen gut gerüstet sein.

Wieso meckern alle trotz des Sieges? Weil Fortuna keinen guten Fußball gespielt hat. Spielerisch war es sehr mau, was die Düsseldorfer anboten. Vor allem im ersten Durchgang. Der Sieg ist allein auf die Tatsache zurückzuführen, dass Fortuna Moral bewiesen hat – und auch ein bisschen auf Glück: Denn die Vorlagen zum 2:2 und 2:3 resultierten aus abgefälschten Bällen der Darmstädter. Schön anzusehen, war das also trotz der drei Punkte nicht.

Und was ist mit dem Trainer? Der darf erst einmal weitermachen. Die Partie gegen Darmstadt sahen viele bereits als Endspiel für Uwe Rösler an. Tatsächlich wäre es für den Trainer vermutlich bei einer Niederlage eng geworden. So dürfte er sich etwas Luft verschafft haben und weitere Chancen bekommen, sein Spielsystem mit dem Team einzustudieren. Als Nächstes steht ja wieder ein Auswärtsspiel an - und da (siehe oben) gab es bislang ja nicht besonders viel zu holen.