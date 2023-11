Richtungsweisende Zusammenkunft Was für Fortuna bei der Mitgliederversammlung auf dem Spiel steht

In den Geschichtsbüchern von Fortuna muss man schon etwas intensiver zurückblättern, um so viel Kontinuität in den Spitzengremien des Vereins zu finden wie momentan. In den vergangenen Jahren hat es kein Vorstandsvorsitzender überhaupt geschafft, seinen Vertrag zu erfüllen, geschweige denn ihn verlängert zu bekommen. Und auch in den Ressorts war ein munteres Kommen und Gehen.