Auf welchem Platz Fortuna steht Dieser Verein dominiert die Mitglieder-Tabelle der Zweiten Liga

Nürnberg hat 518.000 Einwohner. Der FC ist der Inbegriff der Fahrstuhlmannschaft in Deutschland. Insgesamt konnte der Verein acht Mal in die Bundesliga aufsteigen, neun Mal ist man in die Zweite abgestiegen. Der Verein konnte in seiner Geschichte ebenfalls neun Mal Deutscher Meister und vier Mal Deutscher Zweitligameister werden.