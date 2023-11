In Düsseldorf gescheitert, in Bremen ein Star Marvin Ducksch – vom Fortuna-Flop zum deutschen Nationalspieler

Denn in der Hansestadt ist der 29-Jährige, anders als seinerzeit in Düsseldorf, längst ein Star. Nicht nur, dass er in der vergangenen Saison gemeinsam mit dem inzwischen nach Dortmund abgewanderten Niclas Füllkrug ein kongeniales Offensivduo bildete. Auch in der aktuellen Spielzeit läuft in Bremen ohne Ducksch nur wenig: Fünf Tore und vier Vorlagen sprechen für sich – und vor allem eine ganz andere Sprache als zu Fortuna-Zeiten.