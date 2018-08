Lockere Generalprobe für Fortuna Düsseldorf gegen VfL Benrath

Testspiel gegen VfL Benrath : Lockere Generalprobe für die Fortuna

Düsseldorf Fünf Tage vor dem DFB-Pokalspiel in Koblenz gewinnt der Bundesliga-Aufsteiger seine letzte Testpartie im Schongang. Beim Bezirksligisten VfL Benrath setzt sich das Team von Friedhelm Funkel mit 13:0 durch.

Das altehrwürdige Stadion des VfL Benrath an der Karl-Hohmann-Straße erwachte noch einmal richtig zum Leben. Endlich regnete es mal nicht wie in den vergangenen Jahren aus Kübeln, als sich die Fortuna zum traditionellen Freundschaftskick beim Landesliga-Absteiger vorstellte – und schon kam es zu langen Schlangen an den Einlasstoren, Getränke- und Imbissständen. Rund 3500 Zuschauer wollten die Generalprobe der Truppe von Trainer Friedhelm Funkel vor dem DFB-Pokalspiel in Koblenz am Sonntag sehen, und Fortuna absolvierte sie locker. 13:0 hieß es nach 90 einseitigen Minuten. Ob der Bundesliga-Aufsteiger damit für sein erstes Pflichtspiel beim Fünftligisten aus Koblenz gewappnet ist, kann man daraus natürlich nicht ablesen.

Ebenso wenig wie die Besetzung der Torhüterposition, möchte man ergänzen. Am Dienstagabend stellte Funkel Raphael Wolf zwischen die Pfosten, doch das war nicht mehr als der Ausgleich in der Testspielbilanz. Fünfmal hatte zuvor sein Konkurrent Michael Rensing das Tor gehütet, das Benrather Match war nun das fünfte Wolfs. Es blieb jedoch ein halbes, da Fortuna zur Pause komplett tauschte und somit Rensing in den Kasten rotierte. Viel zu tun bekamen beide Keeper erwartungsgemäß nicht. Aber auch einige Feldspieler suchten sich lieber Beschäftigung außerhalb des Rasenvierecks: Havard Nielsen ließ eifrig Selfies mit jungen Fans anfertigen, Robin Bormuth kickte sogar mit ein paar Kindern auf der Tartanbahn – so sammelt man Sympathiepunkte in der Nachbarschaft.

Auch auf dem Platz zeigte Fortuna schnell Spielbereitschaft, ließ aber zu viele ihrer in hoher Schlagzahl erarbeiteten Torchancen aus. Kurios: Takashi Usami traf erneut per Kopf. Im letzten Zweitligaspiel in Nürnberg hatte der Japaner das ebenfalls getan, und danach hatte er zu Protokoll gegeben: „So weit ich mich erinnern kann, war das mein erstes Kopfballtor als Erwachsener.“ Er kam dabei offenbar auf den Geschmack, denn mit dem Treffer zuletzt in Remscheid hat er nun seine jüngsten drei Tore allesamt mit dem Kopf erzielt. Benrath bemühte sich weiterhin, die zu erwartende Mauertaktik der Koblenzer zu simulieren, doch die Schadensbegrenzung fiel dem VfL zusehends schwerer. So erhöhte Fortuna fleißig ihr Trefferkonto – und die Fans hatten ihren Spaß daran.