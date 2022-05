In einem Spiel mit vielen Fehlern auf beiden Seiten gingen die Gastgeber durch ein sehenswertes Tor von Hartel in Führung. Der eingewechselte Dzwigala erhöhte kurz vor Schluss noch auf 2:0. Die Fortuna blieb heute über die gesamte Spielzeit offensiv viel zu harmlos und verabschiedet sich deshalb mit einer Niederlage in die Sommerpause.