Liveticker zum Nachlesen : Gegentor in der Nachspielzeit bringt Fortuna um den Sieg

Fortunas Khaled Narey im Duell mit Hamburges Bakery Jatta.. Foto: Frederic Scheidemann

Liveblog Düsseldorf Fortuna hat den vierten Heimsieg in Serie nur knapp verpasst. Gegen den Hamburger SV war das Team von Trainer Daniel Thioune die spielbestimmende Mannschaft und ging spät in Führung. Doch ein Gegentor in Nachspielzeit brachte Düsseldorf um den Erfolg. Unser Liveticker zum Nachlesen

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken