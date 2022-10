Liveticker zum Pokalspiel : Bodzek steht in Fortunas Kader gegen Regensburg

Adam Bodzek. Foto: Ja/Ralph-Derek Schröder

Liveblog Düsseldorf Nach zwei Niederlagen in der Zweiten Liga in Folge will Fortuna Düsseldorf im DFB-Pokal wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Mit Jahn Regensburg bekommt es das Team von Trainer Daniel Thioune allerdings mit einem unangenehmen Ligakonkurrenten zu tun. Wie wird das Duell ausgehen? In unserem Liveticker verpassen Sie nichts.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken