Schlusspfiff! Schalke gewinnt auch das Rückspiel in Düsseldorf und zieht nach dem 3:1 souverän ins Finale um die U17-Meisterschaft ein. S04 hat alle Zweifel schon in der Anfangsphase ausgeräumt mit den beiden Treffern in der Anfangsphase. Danach war es nur noch ein Schlaulaufen zweier Teams, die in ihrer Liga stark performt haben. Jens Langeneke macht trotzdem den Eindruck, dass er stolz auf seine Jungs ist.