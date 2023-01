Fortuna Düsseldorf verliert das Spiel gegen den BVB mit 1:5 am Ende deutlich zu hoch. Die Dortmunder Offensive enttäuschte lange Zeit, auch weil die Fortuna sehr konzentriert mit der Fünferkette verteidigte. Nach vorne gelang nach den ersten 20 Minuten allerdings kaum etwas und gerade in der zweiten Halbzeit wirkten die Düsseldorfer etwas müde von den ersten Tagen im Trainingslager. Weiter geht es am Samstag gegen den Grasshopper Club aus Zürich.