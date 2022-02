Pressekonferenz im Liveticker : Fortuna stellt ihren neuen Trainer Daniel Thioune vor

Daniel Thioune. Foto: dpa/Friso Gentsch

Liveblog Düsseldorf Die Entscheidung in Düsseldorf ist gefallen. Der Zweitligist trennt sich von Trainer Christian Preußer. Mit Daniel Thioune steht bereits der Nachfolger fest. Was er auf seiner ersten Pressekonferenz als Fortuna-Trainer zu sagen hat, können Sie in unserem Liveticker verfolgen.