Jetzt im Liveticker : Thioune rotiert auf St. Pauli gleich auf mehreren Positionen

Fortuna-Coach Daniel Thioune lässt seine Mannschaft heute in einer anderen Formation auflaufen. Mit Hoffmann, Klarer, und Oberdorf stehen drei Innenverteidiger in der Startelf. Es wird also eine Dreierkette werden. Zimmermann und Koutris kommen über die Außenbahnen. Vorne stürmen Klaus, Hennings und Narey.