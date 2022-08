Nach einem ruhigen Beginn in die zweite Halbzeit brachte die Fortuna ein Doppelschlag von Ginczek und Kownacki auf die Siegerstraße. Klaus und der eingewechselte Appelkamp schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Im zweiten Durchgang zeigte sich die Fortuna sehr kaltschnäuzig vor dem Tor. In der Defensive ließen die Düsseldorfer nichts mehr anbrennen.