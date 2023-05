LIVE Liveticker zum Spiel Fernandes Neto steht in der Startelf – Hennings auf der Bank

Düsseldorf · Im letzten Heimspiel der Saison will sich Fortuna gebührend von seinen Fans verabschieden. Gegen Hannover 96 steht zudem Stürmer Rouwen Hennings vor seinem letzten Auftritt in der Stockumer Arena. In unserem Liveticker verpassen Sie nichts.

21.05.2023, 12:50 Uhr

Fortunas Elione Neto Fernandes. Foto: Frederic Scheidemann

Von Christopher Baczyk

(RP)