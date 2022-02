Liveticker zum Schalke-Spiel : Fortuna dreht das Spiel – Hennings trifft zum 2:1

Fortuna im Spiel gegen Schalke. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Liveblog Düsseldorf Dieser erste Auftritt als Düsseldorfer Chefcoach hat es in sich: Am Sonntag erwartet Fortuna den großen Aufstiegsfavoriten FC Schalke 04. Wie sich Daniel Thioune und seine neue Mannschaft schlagen, ist ab 13.30 Uhr in diesem Liveticker zu lesen.

