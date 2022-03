Jetzt im Liveticker : Gelingt Fortuna gegen den HSV der nächste Heimsieg?

Fortuna-Trainer Daniel Thioune. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Liveblog Düsseldorf Fortuna empfängt am 27. Spieltag den Hamburger SV. Gelingt den Düsseldorfern gegen den Aufstiegsaspiranten der vierte Heimsieg in Serie? Vor allem für Trainer Daniel Thioune wird es eine besondere Partie. In unserem Liveticker verpassen Sie nichts.

